Sicherheit im Straßenverkehr ist keine Frage des Alters

Innsbruck – Zwei schwere Unfälle mit älteren Personen am Steuer (75 und 86) haben sich vergangene Woche in Tirol ereignet. Und meist bleiben nach derartigen Unfällen Rufe nach verpflichtenden Tests zur Verkehrstüchtigkeit von Senioren nicht aus. Doch ihr Nutzen ist bei Experten nicht unumstritten.

So steigt auch ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger bei dem Thema auf die Bremse: „Entscheidend für eine unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr ist nicht das Lebensalter oder ein Testergebnis, sondern neben dem aktuellen guten Gesundheitszustand des Lenkers auch seine oder ihre Fähigkeit, Risiken im Straßenverkehr richtig einzuschätzen, um diese zu vermeiden.“ Das Alter alleine sage noch nichts über eine Fahrtauglichkeit aus. Auch junge Verkehrsteilnehmer könnten mit oder ohne Vorerkrankungen, im Stresszustand, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, mangels Tempo- und Abstandsanpassung oder durch Ablenkung starke Probleme und Beeinträchtigungen beim Lenken haben, betont Seidenberger.

In der aktuellen Personenschaden-Unfallstatistik liege die Altersgruppe 15 bis 24 mit einem 24-Prozent-Anteil deutlich auf Platz eins vor den 25- bis 34-Jährigen (17 Prozent) und den 45- bis 54-Jährigen (15 Prozent). Die Altersgruppe 75 bis 84 liegt bei fünf Prozent, die der 85-plus bei 0,8 Prozent. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass „Senioren-Testverfahren“ auch negative Auswirkungen haben können. So wurde in Dänemark nach Einführung eines verpflichtenden „Seniorentests“ kein Rückgang bei den Pkw-Unfallverursachern verzeichnet, dafür aber ein Anstieg bei den tödlichen Fahrradunfällen mit Senioren.