Reutte, Höfen – Die Causa prima im Reuttener Talkessel ist seit Wochen die Zukunft der Reuttener Seilbahnen. Kein Tag vergeht, an dem die sich hinziehenden Verkaufsverhandlungen zwischen Bahnenchef Peter Gerber und einer Unterländer Unternehmensgruppe nicht Gesprächsthema sind. Auch das Bedauern über den Stillstand der Bahn im heurigen Sommer ist allgegenwärtig. Nach dem Ansturm vor allem deutscher Sommergäste auf Tirol machten die Aufstiegshilfen samt nachgelagerter Gastronomie und Beherbergern überall blendende Umsätze, nur im Raum Reutte waren die Gondeln ausgehängt. Den Seilbahnen am Hahnenkamm war vom Verkehrsministerium wegen eines fehlenden Betriebsleiters die Betriebspflicht erlassen worden. Gerade Hütten in Bahnnähe waren davon schwer getroffen.