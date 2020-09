Wieder großes Feuer im Hafen von Beirut, Ursache unklar

Mehr als einen Monat nach der verheerenden Explosion in Beirut ist im Hafen der libanesischen Hauptstadt erneut ein Feuer ausgebrochen. Livebilder im libanesischen Fernsehen zeigten am Donnerstag Flammen und dichte schwarze Rauchwolken. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, ein Container sei in Brand gehalten. Dessen Inhalt sei unklar, ebenso die Ursache des Feuers.