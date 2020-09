Köln – Nach den Corona-bedingten kreativen Leerläufen geht es nun auch für Adele Neuhauser – auf den Bildschirmen – wieder los. Dieses und jenes musste nachgedreht werden, doch nun war sie zum 23. Mal als Partnerin von Harald Krassnitzer im „Tatort“ in der Folge „Pumpen“ zu sehen. Morgen, am 14. September, startet mit einer Doppelfolge die neunte und letzte Staffel der Serie „Vier Frauen und ein Todesfall“. Zudem drehte sie in Köln.