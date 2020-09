EU-Diplomaten „schützen“ Nobelpreisträgerin Alexijewitsch

Nach einem „spontanen Solidaritätsbesuch“ am Mittwoch sind Botschafter aus EU-Ländern am Donnerstagnachmittag erneut in die Minsker Wohnung der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch gekommen. Mit ihrer Präsenz wollen sie eine etwaige Verhaftung der im Koordinierungsrat der Opposition aktiven Literatin verhindern. Laut APA-Informationen werden auch Übernachtungen in Erwägung gezogen.