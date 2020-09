20. Amadeus Awards werden verliehen

Zum 20. Mal sind am Donnerstagabend die Amadeus Austrian Music Awards verliehen worden - und zwar wegen der Coronakrise nicht als Live-Event, sondern im Rahmen einer TV-Show auf ORF 1. Durch die vorab aufgezeichnete Sendung führte Conchita Wurst. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden Bilderbuch, die gleich zweifach prämiert wurden, nämlich als bester Liveact und in der Kategorie Pop/Rock.

Die Gruppe rund um Sänger Maurice Ernst hält damit bei insgesamt zehn Amadeus Awards. Ansonsten verteilte sich der Preisregen über viele Gewinner. Das Dialektduo Seiler und Speer, das ebenfalls in vier Kategorien nominiert gewesen war, holte sich mit „Herr Inspektor“ die Trophäe für den Song des Jahres. Der Award für das Album des Jahres ging an Voodoo Jürgens für „[SIBNGLEOPEN]S klane Glücksspiel“.

Als Songwriter des Jahres wurde Lemo für das Lied „Alte Seele“ ausgezeichnet und der Preis für das Lebenswerk ging an Andre Heller. Die goldene Trophäe wurde ihm von Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreicht. In der Kategorie „Best Sound“ gewannen 5K HD für ihr Album „High Performer“. Der FM4-Award ging an das Popduo Anger.