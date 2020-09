Erdgas: Südliche EU-Staaten fordern Kurswechsel von Ankara

Sieben südliche EU-Staaten fordern im Streit um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer einen raschen Kurswechsel der Türkei. Man sei mit Griechenland und Zypern solidarisch, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstagabend am Rande von Gipfelberatungen auf Korsika. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis forderte Ankara auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.