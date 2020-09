Nationalratspräsident Sobotka zum U-Ausschuss: Unbefriedigend

Wien – „Ausgeschlossen!“ Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) macht klar, dass er den Vorsitz im Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht zurücklegen werde, trotz aller Forderungen der Opposition. Im Gespräch mit Journalisten übt er nach einer Ausschuss-Woche, in der er selbst in die Rolle der Auskunftsperson wechseln musste, dafür Kritik an den Abgeordneten im Ausschuss: Immer wieder komme es zu Unterstellungen und Untergriffen. Er, Sobotka, halte das ja aus, so wie Politiker das aushalten müssten. Das gelte aber nicht unbedingt für andere Auskunftspersonen: „Es entsteht draußen ein Bild, dass sich die Leute wirklich fürchten. Das geht an der Idee des Gesetzgebers vorbei.“