Saab hofft 20 Jahre danach auf zweite Chance

Wien – Die Manager von Saab haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn die Vertreter des schwedischen Rüstungs- und Technologiekonzerns ihr Angebot für Gripen-Kampfjets präsentieren, wissen sie genau, welche Antworten in Österreich gerne gehört werden: Der Betrieb wäre günstiger als mit dem Eurofighter, auch weil der Gripen nur ein Triebwerk hat und nicht zwei. Die Umstellungskosten würden sich in Grenzen halten, weil am Militärflugplatz Zeltweg in der Steiermark viel Infrastruktur übernommen werden könnt­e. Ein allfälliger Deal würde zwischen den Regierungen abgeschlossen.

Saab eröffnet in diesen Wochen ein kleines Büro in Wien. „Wir sind zurück in Österreich“, sagt dessen Leiter Per Alriksson. Er war Militärpilot und flog sowohl den Draken, der von 1986 bis 2005 auch in Österreich im Einsatz war, als auch den Gripen.