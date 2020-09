Zafira-e Life und Vivaro-e: Leben und laden lassen

Die beiden nun nachrückenden Stromer haben jedenfalls gegenüber den Diesel-Versionen keine Nachteile bei Variabilität, Tragfähigkeit oder Ladevolumen. So werden Zafira-e Life und Vivaro-e etwa ebenfalls mit zwei Radständen und in drei Längen angeboten, der Cargo-Van mit bis zu 6,6 Kubikmetern und 1,275 Tonnen Zuladung, dazu auch als Plattform-Modell für variable Aufbauten. Die maximale Anhängelast beträgt eine Tonne, der für Shuttle-Dienste, aber auch als Familien-Transporter konzipierte Zafira-e punktet mit dafür praktischen Lösungen wie zwei elektrischen Schiebetüren und variabler Bestuhlung für bis zu neun Passagiere.

Nach unseren Testfahrten in und um Rüsselsheim wiesen beide Modelle ein konstantes Verhältnis von rechnerischer Reichweite und tatsächlich zurückgelegter Distanz auf. Allerdings heißt es dafür auf die Höchstleistung von 136 PS zu verzichten – die werden nur im Power-Fahrmodus geboten, in dem die Reichweite allerdings auf gut die Hälfte sinkt. In den Stufen Normal und Eco werden nur 109 und 82 PS aktiv, auch das Drehmoment sinkt dann von 260 auf 210 und 190 Newtonmeter. Gut für die Reichweite, genug für ein leidliches Mitschwimmen im Verkehr, nicht aber für flotte Manöver.

Die würden dem somit zumindest wahlweise dynamischen Duo an sich liegen: Der tiefe Schwerpunkt der in der Bodenplatte sitzenden Batterie sorgt für noch solideres und stabileres Fahrverhalten, als die Diesel-Varianten aufbieten, auch die Seitenwindanfälligkeit wird dadurch geringer.

Was die Haltbarkeit der Akkus angeht, ist Opel zuversichtlich und spendiert ihnen acht Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie für mindestens 70 Prozent Leistung. An einem Schnell-Lader sind 80 Prozent der maximalen Akku-Leistung bei der 50-kWh-Batterie in 30 Minuten erreicht, bei der 75-kWh-Variante in 45 Minuten.