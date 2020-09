Hyundai: Vierte Tucson-Generation gezeigt

Frankfurt – Einen bemerkenswerten Erfolg hat Hyundai mit Tucson in den vergangenen 16 Jahren erzielt. Vom kompakten Sport Utility Vehicle verkauften die Koreaner weltweit mehr als sieben Millionen Einheiten; 1,4 Millionen davon gingen an europäische Kunden, sofern wir den ix35 einrechnen, der zeitweise den Namen Tucson ersetzte. Noch in diesem Herbst will das Label die vierte Generation lancieren, die sich technisch und optisch deutlich von allen Vorgängern abhebt.