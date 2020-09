Skoda: Erster RS als Plug-in unterwegs

Technisch interessanter sind die beiden Plug-in-Varianten iV und RS iV. Beide können auch zusätzlich an der Steckdose aufgeladen werden und sollen bis zu 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 140 Km/h. Der iV bringt es zu einer Systemleistung von 204 PS, der sportliche Bruder auf 245 Pferde. Bei einer kurzen Probefahrt in das Burgenland erweist sich der iV als ein wahrer Gleiter, der im Hybrid-Modus vor allem in Ortschaften rein elektrisch fährt. Anders der RS iV. Bei ihm könnte man bei etwas forcierter Fahrweise glauben, in einem Mildhybriden zu sitzen. Der E-Motor wird faktisch kaum alleine eingesetzt, dafür verhilft er zu einer fulminanten Beschleunigung, die wirklich Spaß macht. Vor allem im Sport-Modus geht im wahrsten Sinne des Wortes die Post ab, die in den technischen Daten angegebenen 7,3 Sekunden auf 100 km/h sind durchaus glaubhaft. Dazu gibt es eine angenehm direkte Lenkung und ein Sportfahrwerk, das auch auf längeren Strecken nicht unangenehm hart ist. 5,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer sind ein durchaus realer Wert. Optisch hebt sich der RS iV durch einen sportlichen Kühlergrill, der irgendwie auch an eine Münchner Firma erinnert, Air Curtains, Diffusor an der RS-spezifischen Frontschürze, Aeroflaps, Diffusor an der hinteren Schürze und Fensterrahmen in Schwarz ab. Dazu kommen ein heckseitiger Spoiler, 18-Zoll-Räder, Matrix-LED-Scheinwerfer und als besonderer Blickfang rot lackiert­e Bremssättel.