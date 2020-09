Ford: Von Kopf bis Fuß auf Strom eingestellt

Pörtschach – Umfassend legt Ford die Antriebsstrang-Elektrifizierung an. Und investiert dafür global rund zehn Milliarden Euro. Die bis Ende des kommenden Jahres angekündigten achtzehn Modelle sind 48-Volt-Mild-, Voll- und Plug-in-Hybride sowie Batterie-Stromer. Elektro-Schub wird installiert in jeder Pkw-Sparte, ebenso im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. Generell setzen die Kölner, wie fast alle anderen Hersteller auch, bei Verbrenner-Stromer-Kooperationen auf Benziner. Ausnahme ist, dass milde Hybridisierung auch für Diesel gilt.

Eines der Hauptaugenmerke liegt auf den SUV-Modellen. Mächtigstes Zeugnis dessen ist das neue Flaggschiff Explorer PHEV. Ein Alzerl länger als fünf Meter und siebensitzig wird der Plug-in-Hybrid angetrieben von einem 3,0-Liter-V6-Benziner mit 363 PS, assistiert von einem E-Aggregat mit 102 PS. Das ergibt 457 PS Systemleistung plus 825 Nm Drehmoment-Maximum, sortiert von einer Zehngang-Automatik. Allradantrieb gehört fix dazu. Damit schafft der europäisierte Ami 0 auf 100 in 6,0 Sekunden und 230 km/h Top-Speed. Zweiteres haben wir nicht ausprobiert, Ersteres wirkt höchst glaubhaft, trotz 2,5 Tonnen Gewicht. Im Idealfall sollen im Mix nicht mehr als 3,1 Liter Benzin pro hunder­t Kilometer konsumiert werden (CO2: 75 g/km). Der Lithium-Ionen-Akku hat 13,6 kWh Kapazität. Von den damit versprochenen 42 Kilometern Elektro-Reichweite gingen sich, in scharfem Gegenwind, 34 Kilometer aus, bei Solo-Besetzung und ohne jegliche Befüllung des 240 bis 2274 Liter fassenden Laderaums.