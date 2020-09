Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde hat gefordert, dass Schulschließungen nicht zum Automatismus werden. Jetzt steigen Corona-Infektionen wieder an. Wie sehen Sie den Schulstart?

Daniela Karall: Ich denke, dass wir aufgrund der aktuellen Berichte alle beunruhigt sind. Aber auch wenn, wie z. B. in Innsbruck, die Corona-Ampel derzeit auf Gelb ist, ändert sich de facto nicht viel. Es bedeutet im Wesentlichen nur, dass strengere Maßnahmen wie eine ausgeweitete Maskenpflicht gelten. Ich sehe dem Schulstart zuversichtlich entgegen. Die meisten Infektionen in Schulen sind nicht von Kindern, sondern von Lehrern und Betreuern ausgegangen. Das ist verständlich, weil im Frontalunterricht Lehrer laut in die Klasse sprechen und daher eine Quelle für eine Tröpfcheninfektion sind. Das ist keine Schuldzuweisung, sondern eine Information. Man sollte die erste Sitzreihe zwei Meter zurücksetzen, da Abstand das Infektionsrisiko senkt.