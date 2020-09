Mächtiger Leidensmensch von Vaters Ungnaden

Den Hautgout des Absonderlichen hatte aber leider auch die Eröffnungspremiere, für die Intendant Martin Kušej Pedro Calderón de la Barcas 1635 uraufgeführtes Werk „Das Leben ein Traum“ auserkor. In seiner Inszenierung will Kušej dem märchenhaft-moralischen Stück über den polnischen König Basilius, der seinen Sohn Sigismund aufgrund missgünstiger Sternendeuterei von Geburt an in einem Turm isoliert hat, die Motive Selbstermächtigung und Umgang mit Macht sichtbar machen. Zur Verfügung stehen ihm mit Norman Hacker als Basilius und Franz Pätzold als Sigismund hervorragende Darsteller.