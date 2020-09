Eltern in Innsbruck verzichten lieber auf Geld als auf einen Baum

Innsbruck –Ein Mann soll ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen, heißt es. Und siehe da, Innsbrucker Eltern nehmen diese Ziele ernst – v. a. das mit dem Baum. Mehr noch: Wie ein verhaltensökonomisches Experiment der Universitäten Innsbruck und Exeter (GB) erstmals zeigt, sind die meisten Eltern bereit, nicht nur in einen, sondern gleich in 46 Bäume zu investieren.

Im dadurch neu entstandenen „StadtKlimaWald“ am Höttinger Burgstadl präsentierte Initiatorin Helena Fornwagner (Institut für Finanzwissenschaften) gestern erste Ergebnisse von „Für das Klima – Baum für Baum“. Das Projekt startete sie im Vorjahr mit Oliver Hauser (Uni Exeter) und der Stadt Innsbruck. In den Rathausgalerien, bei der Herbstmesse und im Sillpark stellten sie 368 Eltern – 67 Prozent Frauen, 33 Prozent Männer – vor die Wahl: Geld oder Baum? Dafür legten ihnen die Forscher jeweils 69 Euro auf den Tisch, die sie einstreifen oder für Laubbaum-Setzlinge à 1,50 Euro (also für maximal 46 Bäume )ausgeben konnten.

Ein Satz, der BM Georg Willi begeisterte. Er freute sich darüber, dass so „viele Eltern einen klimafitten Wald wollen“. Dabei hatte erst am Donnerstag die Fällung von zwölf Kastanien in der Ing.-Etzel-Straße für heftige Proteste gesorgt. Die Baumpflanzaktion im „StadtKlimaWald“ stand damit jedoch in keinem Zusammenhang, wie Fornwagner betonte. Diese sei bereits viel früher angesetzt gewesen und hatte wegen Corona verschoben werden müssen.