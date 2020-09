Unterberger setzt auf frische Oldtimer

Kufstein – Um Altes zu erhalten, ist Neues erforderlich: Wohl auch aus diesem Grund nahm die Unterberger-Gruppe rund 3,5 Millionen Euro in die Hand und investierte diesen Betrag am Standort Unterberger-Park in Kufstein-Süd, um ein neues Karosseriezentrum (Inntal) zu bauen, das eine Lackiererei und Spenglerei auf einer Fläche von 1900 Quadratmetern beinhaltet. Das allein wäre noch keine Besonderheit – aber diese kommt mit der Übersiedlung von Jensen Classics aus dem deutschen Grassau nach Kufstein. Das kleine Team rund um Helge Jensen ist international bekannt dafür, alte Fahrzeugwracks perfekt zu restaurieren. „Ich habe rund 40 Porsche 356 wieder neu aufgebaut“, sagt Jensen gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Er und seine Fachkräfte werden für ihre Dienste von reichen Unternehmern ebenso geschätzt wie von Stars. Dabei hatte Jensen ursprünglich anderes vor: „Ich habe schon an den Ruhestand gedacht.“ Doch Kitzbüheler Freunde hätten ihm das ausgeredet – und vor allem Fritz Unterberger (senior) habe ihm die Idee schmackhaft gemacht, sein Wirken am neuen Standort in Tirol fortzusetzen. Dass Jensen und seine Mitarbeiter (insgesamt sechs) dies nun in Kufstein machen, freut Dieter Unterberger sichtlich: „Es ist eine Kunstform, wie hier gearbeitet wird“, lobt der geschäftsführende Gesellschafter der Unterberger-Gruppe Jensen Classics.