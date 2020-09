Meister- und Kammerkonzerte: Mehr Abonnenten als Sitzplätze

Was also tun? Man könnte die Lösung der Veranstalter als salomonisch bezeichnen: Die Konzerte werden nun zweimal pro Abend gespielt – um 18.30 Uhr und um 21 Uhr (bisheriger Beginn war um 20 Uhr). Statt zweimal 45 Minuten mit Pause wie bisher dauer­t ein Meisterkonzert nun 70 Minuten ohne Pause.

Nicht jeder Abonnent zeigt sich begeistert über diese Neuerungen. Es habe vereinzelt Kritik an den Beginnzeiten gegeben und auch daran, dass die Konzerte auf 70 Minuten verkürzt wurden, heißt es bei den Veranstaltern. Einzelne Abos seien zurückgelegt worden, die Karten gehen nun in den freien Verkauf. Von einem Abgang größeren Ausmaßes könne aber keineswegs die Rede sein.

Derzeit sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, die Abos an die neuen Termine anzupassen. Die Konzertsaison startet am 6. Oktober mit dem zweifachen Auftritt des Rolsto­n String Quartet im Haus der Musik. Am 27. Oktober gastiert das Orchestr­e Phil­harmonique de Radio France, ebenfalls zweimal am selben Abend, im Saal Tirol.