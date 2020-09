Verkauf besiegelt: Reuttener Seilbahnen haben einen neuen Eigentümer

Reutte – Der gordische Knoten um den monatelangen Stillstand der Reuttener Seilbahnen ist durch­schlagen. Nachdem sich Freitagnachmittag die Meldungen verdichtet hatten, dass der Reuttener Steuerberater Peter Gerber die Bahn am Hahnenkamm in Höfen nach wochenlangen Verhandlungen verkauft hat, wurde es am Samstagvormittag offiziell: Die Pletzer Gruppe steigt mit sofortiger Wirkung als Mehrheitseigentümer ein. Am Freitag seien die entsprechenden Verträge unterzeichnet worden, hieß es in einer Aussendung.