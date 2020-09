Mit Idol Dedic will die WSG Tirol zweite Bundesliga-Saison mit „links“ nehmen

Wattens – Mit Rechtsverteidiger Fabian Koch (muskuläre Probleme) und Offensiv-Juwel Tobias Anselm (Fieber, aber Corona-negativ getestet) fallen zwei Mann fix aus, zudem muss Silberberger noch einen der zur Verfügung stehenden sieben Legionäre (Ferdinand Oswald/GER, Bruno Soares/BRA, Thanos Petsos/GRE, Nikolai Baden Frederiksen/DEN, Kelvin Yeboah/ITA, Zan Rogelj und Zlatko Dedic/beid­e SLO) streichen, um in den finanziellen „Genuss“ des Österreicher-Topfs zu kommen. Klar, dass er sich dabei gestern noch nicht in die Karten blicken lassen wollte. Genauso wenig wollte „Silb­i“ den Koch-Vertreter schon beim Namen nennen.

Der slowenische U21-Teamspieler Zan Rogelj, der von Nationalteameinsätzen zurückgekehrt ist und somit noch kein einziges WSG-Testspiel in den Beinen hat, kann auf der rechten Außenbahn hinten wie weiter vorne spielen. „Lieber ist mir offensiv“, notiert der 20-Jährige, der zu Zlatko Dedic (35) aufblickt: „Als ich gerade zehn Jahre alt war, hat er bei der WM für Slowenien gespielt. Er war mein Idol“, adelt Rogelj seinen Landsmann und Teamkollegen, ehe er sich jetzt selbst in der österreichischen Bundesliga einen Namen machen will. Ob er schon in Runde eins mitwirken wird oder etwa Julia­n Gölles Koch ersetzt, ließ Silberberge­r offen.