Ehrwalder bezwang Zugspitze heuer 20-mal im Laufschritt

Zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche meisterte er den gewaltigen Kraftakt. Mal wurden die 2000 Höhenmeter über die 16 Kilometer lange Strecke übers „Gatterl“ bezwungen, mal die technisch anspruchsvollere, dafür nur vier Kilometer lange Direttissima durch den so genannten „Stopselzieher“ gewählt.

Und dabei trotzte der 33-Jährige nicht nur Wind und Wetter, Eis und Schnee, sondern jedes Mal auch seinem inneren Schweinehund. Denn oben angekommen, erwischte er meist die erste Gondel, fuhr zurück ins Tal, um dort den Aufgaben des Alltags und seiner Arbeit als Gärtner und Florist im eigenen Blumengeschäft in Ehrwald nachgehen zu können. „Berglauf ist eine Art Medizin für mich. Da muss ich mich auf die Atmung, die Schritte und die Dosis des Tempos konzentrieren. Wenn das alles passt, ist es ein harmonischer Fluss. Ich habe viel trainiert, damit ich in kurzer Zeit was machen kann. Denn abends, nach der Arbeit, fehlt oft die Zeit“, beschreibt Scheiber seine Begeisterung.