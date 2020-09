Zulauftstrecke zum BBT: Initiative will Wald im Schöfftal retten

Mittlerweile hat die Bürgerinitiative um Hans Stürner die Parteistellung im anstehenden UVP-Verfahren für den Bauabschnitt der Zulaufstrecke zwischen Kundl und Langkampfen (Angerberger Tunnel) erreicht. „Wir haben dankenswerterweise große Unterstützung und 732 Unterschriften in kurzer Zeit gesammelt. Sie stammen von Personen aus Angerberg, den Nachbarorten Angath, Breitenbach und Wörgl“, erzählen Stürner, Werner Baum­gartinger und Roland Wimmer. „Die Rodung des Schöfftaler Waldes sollte in Zeiten der Klimakrise in einem Luftsanierungsgebiet nicht möglich sein“, kann Stürner die Pläne nicht nachvollziehen.

Die neue Bahntrasse hat zwar ihre Unterstützung, aber die Baustellenabwicklung in Angath nicht. Bekanntlich wird hier eine Megabaustelle für den zwölf Kilometer langen Angerberger Tunnel entstehen. Dazu wird ein Teil des an die zwei Millionen Kubikmeter umfassenden Aushubmaterials zum Aufschütten des so genannten Ochsentals und des Schöfftals in Angerberg verwendet. Während es beim ersten Deponiestandort keinen Widerstand gibt, weil hier eine neue Straßenverbindung entsteht, ist beim zweiten die Situation anders.