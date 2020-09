Martinez Etappensieger in Puy Mary - Roglic baut Führung aus

Daniel Martinez hat die 13. Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 24-jährige Kolumbianer vom Team Education First setzte sich am Freitag bei der Bergankunft nach 191,5 km in Puy Mary im Zweier-Sprint gegen den Deutschen Lennard Kämna durch. An der Spitze der Gesamtwertung baute der Slowene Primoz Roglic seine Führung aus und liegt nun 44 Sekunden vor seinem Landsmann Tadej Pogacar.