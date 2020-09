Raum für die Gurgl, Natur und Erholung geschaffen

Nassereith, Tarrenz – Bestens gelaunt stellten am Donnerstag die beiden LHStv. Ingrid Felipe und Josef Geisler gemeinsam mit den Bürgermeistern von Nassereith und Tarrenz sowie Vertretern diverser involvierter Ämter die renaturierte Gurgl vor. Eineinhalb Jahre früher als geplant darf das 1,8 Millionen Euro teure Naturschutzprojekt, das zugleich einen hohen Erholungswert für Einheimische wie Gäste beinhaltet, abgeschlossen und offiziell präsentiert werden. Gemeinsam mit dem Radweg Via Claudia wurden 3,5 Millionen Euro investiert (60 Prozent Land, 40 Prozent EU).

Gerne verweist Walter Michaeler von der Abteilung Umweltschutz des Landes auf die große Schautafel am Ufer. Dort ist rechts oben ein Ausschnitt aus dem „Josephinischen Kataster“ von 1789 abgebildet: „So hat die Gurgl damals ausgesehen“, ein kurviges Gewässer, teils ein Moorgebiet. Vor 120 Jahren, erklärt dazu der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll, wurde die Gurgl begradigt. Die Nutzfläche wurde damals vergrößert, ein Kanal als Bachbett sorgte für den raschen Abfluss. „Heute sind wir hier wieder wie vor 120 Jahren“, kommentiert Köll das neue, gut 1,1 Kilometer lange Bett der Gurgl.

„Es hat einfach länger gebraucht, weil sich die Leute vorerst nichts vorstellen konnten“, erklärt auch der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll, der gut drei Monate damit beschäftigt war, die 18 Grundeigentümer auf seinem Gemeindegebiet zu gewinnen. Was nun vorliegt, sei aber ein gelungenes Projekt „und ich habe von den Leuten bisher nur Positives gehört“, so Kröll.

„Es ist beeindruckend, wenn man sieht, was hier seit einem Jahr passiert ist“, freut sich auch LHStv. Ingrid Felipe. Das Besondere an dem Projekt sei, dass es einerseits eine Renaturierung mit neuen Lebensräumen darstelle und andererseits ein Erholungsraum für den Menschen geschaffen wurde. Die Landesregierung habe für solche Projekte extra Geld zur Verfügung gestellt. Und es gebe auch andere Gewässer, wo solche Renaturierungen vorgenommen werden könnten.

LHStv. Josef Geisler spricht bei diesem Projekt von einem „Gesamtkunstwerk“. Hier gab es viele Erdbewegungen für das Naturschutzprojekt, das neben dem Schutz bedrohter Tiere wie etwa den Edelkrebs auch touristische Interessen verfolgt, immerhin führt der Radweg Via Claudia direkt daran vorbei. Naturschutz, so Geisler, sollte nicht ein Kampf gegen Windmühlen sein, sondern ein Miteinander. Dies meinte er vor allem in Hinblick auf die Überzeugungsarbeit und Verhandlungen mit den Grundeigentümern, die die Bürgermeister geleistet hatten.