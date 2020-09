Münchner Philharmonie mit Corona-Sonderregelung in Neusaison

Mit einer schmissigen Interpretation von Sergej Prokofjews „Symphonie classique“ haben die Münchner Philharmoniker am Freitagabend in der Philharmonie im Gasteig-Kulturzentrum die neue Konzertsaison eröffnet. Die Philharmoniker profitierten als erste von einer Corona-Sonderregelung, wonach nun auch in der Philharmonie 500 statt bisher 200 Zuschauer eingelassen werden dürfen.