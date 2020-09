Höfen, Reutte, Hopfgarten – „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen!“ Das waren die ersten Worte des Tourismusobmannes der Naturparkregion Reutte, Hermann Ruepp, als er Freitagnachmittag von der Unterzeichnung des Verkaufsvertrages der Reuttener Seilbahnen erfuhr. Wie berichtet, steigt die Pletzer Gruppe mit sofortiger Wirkung als Mehrheitseigentümer bei den Reuttener Seilbahnen ein. Am Freitag wurden die entsprechenden Verträge mit Peter Gerber, dem bisherigen Eigentümer, unterzeichnet. Mit dem Allgäuer Fritz Schweiger, Betreiber der Cilli-Hütte am Hahnenkamm, ist auch ein Unternehmer aus der Region mit an Bord. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.