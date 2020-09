Militärjunta in Mali installiert Übergangsregierung

Nach dem Putsch in Mali hat die Militärjunta zugesagt, für 18 Monate eine Übergangsregierung zu installieren. Dies sei das Ergebnis von dreitägigen Gesprächen zwischen Militärs, Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft, teilte der Anführer der Militärjunta, Assimi Goita, am Samstag in Bamako mit. Ziel der vereinbarten „Charta“ sei ein „neues, demokratisches, laizistisches“ Mali, sagte er.