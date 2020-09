300 Migranten auf Lesbos ziehen in neues Zeltlager

Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria sind auf Lesbos etwa 300 Migranten in ein neues Zeltlager eingezogen. Die Lage auf der griechischen Insel war auch am Sonntag höchst angespannt. Mehrere Tausende Migranten harren auf den Straßen aus. Es könnte Wochen dauern, bis nach dem Brand am vergangenen Mittwoch alle Menschen wieder ein Dach über dem Kopf bekommen