Stadt Wien unterstützt Österreichischen Musikfonds

Die Stadt Wien erhöht ihre Beteiligung an der Dotierung des Österreichischen Musikfonds von 35.000 auf 250.000 Euro. In der Coronakrise sei diese Art von Produktionsförderung besonders wichtig, „da damit Musikproduktionen samt sich daraus ergebender, unmittelbarer Einkommensmöglichkeiten stattfinden können“, so die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Sonntag.