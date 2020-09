Viele Unregelmäßigkeiten bei Regionalwahlen in Russland

In den Regionen des Landes waren Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Wahlbeobachter hätten über Behinderungen ihrer Arbeit berichtet, sagte der Golos-Ko-Vorsitzende Melkonjanz am Sonntagmittag dem Radiosender Echo Moskwy in Moskau. Es sei dabei auch Gewalt angewendet worden. „Es gibt Berichte über Wahlzwang und Bestechung aus vielen Regionen.“ Einige Wahllokale hatten bereits am Freitag geöffnet. Die Behörden wollten so laut eigenen Angaben das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus verringern. Kritiker befürchteten aber Manipulationen, weil eine Kontrolle der Wahl über drei Tage hinweg schwierig sei.