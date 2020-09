Klangspuren-Konzert in Innsbruck: Experiment wider die Hörgewohnheit

Derartig teilbedeckt kann man in Gesichtern schwer lesen. Vermutlich dürfte beim Konzert des österreichischen Instrumentalensembles Phace, verstärkt durch die Sängerinnen Anna Clare Hauf und Annette Schönmüller, am Samstag im Haus der Musik so mancher Zuhörermund aber verblüfft offen gestanden sein.