Ruf will Asylwerber in aufnahmewillige Gemeinden schicken

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, will das Angebot jener Gemeinden annehmen, die sich nach dem Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria bereit erklärt haben, zusätzliche Asylwerber aufzunehmen. Die Ressourcen in der Bundesbetreuung seien wegen der Corona-Schutzmaßnahmen „stark beansprucht“, so Ruf in einer Stellungnahme gegenüber der APA.