Die ersten Botschafter des Whiskys aus Tirol

Innsbruck – In Tirol ziehen seit Freitag elf Botschafter in alle Richtungen davon, um den Menschen Whisky- und Gin-Feinheiten näherzubringen. Alle elf sind leidenschaftliche Schnapsbrenner, die zur Horizont-Erweiterung den zertifizierten Whisky- und Gin-Ambassador beim Vorarlberger Arthur Nägele absolviert haben. „Sie sind die ersten Tiroler, die diesen Kurs abgeschlossen haben“, erklärt der Ausbilder.

Warum er das so genau weiß? Weil er der einzige Österreicher ist, der diesen lizensierten Kurs aus dem schottischen Glasgow in der Schweiz und in Österreich abhalten darf. Nägele fasziniert Whisky, der aus Getreide hergestellt wird. Was schon einmal der erste große Unterschied zu den heimischen Schnapssorten ist.