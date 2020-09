Bergsteiger-Legende als Comicfigur: Messners Botschaft an die Kinder

Erst unlängst hat Reinhold Messner wieder einige Interviews geben müssen. Nicht nur wegen seines neuen Buchs, sondern wegen einiger Jubiläen: Vor vierzig Jahren – am 20. August 1980 – erreichte er im Alleingang und ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff den Mount Everest. Vor fünfzig Jahren – am 29. Juni 1970 – verunglückte sein Bruder Günther am Nanga Parbat.