Patellaluxation: Wenn die Kniescheibe nicht mehr richtig sitzt

Es schlägt ein wie ein Blitz, ein lautes Krachen ist zu hören – vom Mittelkreis eines Fußballfeldes ist es bis auf die Zuschauertribünen wahrzunehmen. „Der Moment, in dem die Kniescheibe herausspringt, ist am schlimmsten für den Betroffenen und bereitet die größten Schmerzen“, weiß Markus Reichkendler, Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Bezirkskrankenhaus Schwaz.