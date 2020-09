Niederlage gegen Ried: WSG-Juwele müssen mit bitterem Lehrgeld wachsen

„Ich ärgere mich immer noch sehr darüber, dass wir uns nicht belohnt haben. Es hat lange nach einem Sieg ausgesehen, mit einem Punkt hätten wir leben können. So sind wir alle aber ziemlich niedergeschlagen in den Bus eingestiegen und haben jetzt gleich mehr Druck. Die Aufgaben gegen den LASK (Samstags-Heimpremiere), Altach und die Austria werden nicht leichter“, sprach Sportmanager Stefan Köck zerknirscht.

Die Unparteiischen – gleich mehrere Rieder standen beim Goldtor in Minute 97 klar im Abseits – fragte Köck unmittelbar nach dem Match in der Kabine, wo sie da hingesehen haben. Das vermeintliche Elferfoul zum 2:2, das sich vermutlich vor dem Strafraum zugetragen hat, machte er aber klar an den eigenen Reihen fest: „Bei so einem langen 60-Meter-Pass müssen wir viel besser verteidigen.“