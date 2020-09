Innsbrucker Jugendzentrum „mk“ hat sich neu in Schale geworfen

Innsbruck – In den letzten Wochen und Monaten habe man die mk Innsbruck im positiven Sinne „auf den Kopf gestellt“, freut sich Pater Helmut Schumacher, Leiter des traditionsreichen Jugendzentrums in der Sillgasse. Gemeinsam mit den ideenreichen Kindern und Jugendlichen habe man vieles umgestaltet, alle Räume frisch gestrichen, eine neue Musik- und Lichtanlage installiert. Auch Garderobenräume folgen noch. Insgesamt fließen laut Schumacher rund 40.000 Euro in die Renovierung. Anlässlich der Einweihung der neuen mk-Räume findet am Sonntag um 18 Uhr in der Hauskapelle des Jesuiten­kollegs ein Gottesdienst mit Jesuiten-Provinzial Pater Bernhard Bürgler statt.