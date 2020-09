Üble Nachrede: Pestizid-Gegner in Bozen vor Gericht

Innsbruck, Bozen – Es ist eine vergiftete Debatte, die seit Jahren in Südtirol geführt wird. Auf der einen Seite die Umweltaktivisten, die den Obstbauern vorwerfen, zu viele Pestizide zu sprühen und damit die Gesundheit der Menschen zu gefährden. Auf der anderen die Landwirte, die sich allen voran am Ton ihrer Gegenüber stören. Die Fronten sind verhärtet. Dieser Streit gipfelte in einer Anzeige gegen zwei Kritiker des Einsatzes von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Wegen übler Nachrede müssen sie sich heute in Bozen vor Gericht verantworten.