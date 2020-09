Start ins neue Schuljahr mit Abstand und Maske

Lienz, Innsbruck – Für rund 8300 Tiroler Taferlklassler war gestern der erste Schultag. So sind auch in der Volksschule Michael Gamper in Lienz zwei erste Klassen in das Schuljahr 2020/21 gestartet. Die Kinder waren gespannt auf ihre Kameraden. Noch im Freien haben die Lehrerinnen und Kinder ihre Schutzmasken aufgesetzt, bevor sie in ihre Klassenzimmer gegangen sind. Aufgrund der Corona-Beschränkungen durften die Eltern erstmals nicht mit in die Räumlichkeiten. Auch die Gruppenfotos mit den neuen Schülern muteten aufgrund der Maskenpflicht außergewöhnlich an. „Bitte lächeln, auch wenn man es nicht sieht“, bat Barbara Jordan, Lehrerin der 1b-Klasse, zum Abschied von den Eltern.