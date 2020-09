Land und Gemeindeverband vergaben Preise für kooperative Gemeinden

Über die Preisträger entschied eine Fachjury sowie ein Online-Voting, an dem sich rund 27.000 Personen beteiligten. Platz eins geht an das Projekt „Vier Gemeinden – Ein Lebensraum“. Die Osttiroler Gemeinden Kartitsch, Obertilliach und Untertilliach sowie die Kärntner Gemeinde Lesachtal haben sich dabei zusammengeschlossen. „Das Siegerprojekt ist ein Paradebeispiel dafür, was durch Kooperation – in diesem Fall sogar bundesländerübergreifend – möglich ist“, würdigt Tratter den Verdienst der Siegergemeinden. Christian Härting, Vizepräsident des Tiroler Gemeindeverbandes, ergänzt: „Eine gemeinsame Marke entwickeln, die Zusammenarbeit der Schulen und Kindergärten forcieren und Maßnahmen für eine verbesserte Mobilität umsetzen – das Siegerprojekt besticht vor allem durch seine Vielfältigkeit. Ziel dabei ist, einen gemeinsamen Lebensraum mit bestmöglichen Lebensbedingungen zu schaffen.“