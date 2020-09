Dallas Stars als erstes Team im Stanley-Cup-Finale

Die Dallas Stars sind als erste Mannschaft in das Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eingezogen. Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und setzten sich somit in der „best of seven“-Serie mit 4:1-Siegen durch. Im Finale lautet der Gegner entweder Tampa Bay Lightning oder New York Islanders.