Stellenabbau bei Swarovski: 1000 Kündigungen ab Oktober

Wattens – Tirols größter Industriekonzern Swarovski, der heuer bereits 200 Stellen in Wattens abgebaut hat, will heuer noch weitere 1000 Beschäftigte kündigen – und dann noch einmal 600 bis 2021

In der Woche ab dem 5. Oktober sollen Mitarbeiter in Gruppen informiert werden, ob und in welcher Form sie von den Kürzungen und Umstrukturierungen betroffen sind. Laut Swarovski ist dies dann „nur eine Vorabinformation und noch keine Beendigung des Dienstverhältnisses“. Ab dem 20. Oktober sollen dann die Betroffenen, die gekündigt werden, von ihrer Führungskraft und der Personalabteilung in persönlichen Gesprächen darüber informiert werden. Diese Einzelgespräche würden dann bis Jahresende laufen. Für alle betroffenen Mitarbeiter beginne die Kündigungsfrist erst mit Ende des Jahres, wird betont.