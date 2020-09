"Eine echte Standortbestimmung": Stars salutieren in Kitzbühel

Kitzbühel – Vom Center Court geht es direkt in die Eishall­e. Nach dem Generali Open Tennisturnier beherbergt Kitzbühel am kommenden Wochenende (19./20.9.) mit dem Eishockey-Einladungsturnier Red Bulls Salute das nächste Sport-Großevent. Ein Spektakel scheint garantiert, dafür sorgen schon allein die vier hochkarätigen Teams. Neben Titelverteidiger Red Bull München sind heuer erstmals die drei heimischen Spitzenclubs der ICE Hockey League – Salzburg, Wien und Klagenfurt – gemeinsam am Start. „Wir freuen uns, dass wir erstmals beim Red Bulls Salute antreten werden. Am finalen Wochenende vor dem geplanten Start in die Meisterschaft wird das eine echt­e Standortbestimmung für uns“, sagte KAC-Headcoach Petri Matikainen. Der amtierende Meister von 2019 – in der Saison 2019/20 wurde der Titel wegen der Corona-Krise nicht ausgespielt – will um den Turniersieg mitkämpfen. Auch Salzburgs Headcoach Matt McIlvane gibt sich kämpferisch: „Wir freuen uns auf die Herausforderung!“