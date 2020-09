Erhöhung der Telekom-Dividende empört Arbeitnehmervertreter

Laut A1-Telekom-Holding-Betriebsrat Alexander Sollak werde durch die erhöhte Dividendenausschüttung das Eigenkapital deutlich geschmälert, und dem Unternehmen würden wichtige Finanzmittel entzogen. Gleichzeitig würden Stellen abgebaut. Das ließ das Unternehmen nicht auf sich sitzen. So sei der Free Cash Flow (exklusiv Frequenzen) 2019 um 8,2 Prozent gestiegen, die Dividende wurde entlang der geltenden Dividendenpolitik nun in einem ähnlichen Ausmaß angehoben. Firmen der A1 Telekom Austria Group in Österreich hätten auch keine Staatshilfen wie etwa Kurzarbeit beantragt. (APA)