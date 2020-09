„Lumagica“: Innsbrucker Hofgarten wird heuer erstmals zum Lichterpark

Innsbruck – Im Hinblick auf die bevorstehende Wintersaison gibt es in Tirol viele große Fragezeichen und Unsicherheiten. Fix ist allerdings bereits, dass es in Innsbruck heuer eine neue winterliche Outdoorattraktion für Einheimische und Gäste geben wird: Unter dem Motto „Lumagica“ verwandelt sich der Innsbrucker Hofgarten vom 7. November bis 10. Jänner abends in einen „Lichterpark“.