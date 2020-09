ÖBB bieten Gespräche zum Projekt Alpenbahnkreuz an

Seit Jahren ist LA Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) aus Bozen aktiv, um die Ideen zur Reschenbahn Landeck-Mals aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Zum jüngsten Vorstoß der Regierungschefs sagt er: „Wichtig ist, dass Bewegung in das Projekt kommt und dass etwas weitergeht.“ Es mache Sinn, Tourismus­orte entlang der Regionalstrecke in die Überlegungen einzubinden. „Die Politik hat dabei die Aufgabe, Prioritäten zu setzen.“ Für ihn habe die ca. 60 Kilometer lange Normalspur-Verbindung Landeck-Mals hohe Priorität. Zum Lückenschluss von Pfunds nach Scuol im Engadin, wo die Rhätische Schmalspurbahn endet, sei ein ­Buspendeldienst vorstellbar. Die Oberländer Reschenbahn-Initiative mit Touristiker Hans Kröll sieht in der Verbindung Landeck-Mals mit Bahnstation bei der Seilbahn in Nauders ebenfalls klare Priorität gegenüber einem Schienenstrang von Mals nach Scuol im Engadin.