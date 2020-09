Mehr als 100 Anzeigen nach Demo-Unruhen in Wien

Die Krawalle bei den Demonstrationen in Favoriten Ende Juni haben schon mehr als 100 Anzeigen nach sich gezogen. In der parlamentarischen Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die FPÖ wird zwischen 47 bekannten und 59 unbekannten Tätern unterschieden. Die Täter kamen aus verschiedensten Herkunftsländern.