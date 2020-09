Medikament zu teuer: Wegen seltener Krankheit in den Schatten verbannt

Innsbruck –E s ist nicht lange her, dass Andrea Zimmermann erstmals die Sonnenseite des Lebens genossen hat. Für die 56-jährige Innsbruckerin war es „ein supertolles Gefühl“, als sie unbeschwert Sandalen anziehen und auf der Terrasse in der Sonne sitzen konnte. Drei Jahre lang durfte sie es auskosten, bevor sie seit heuer wieder dazu gezwungen ist, ein Leben im Schatten zu führen. Licht verursacht bei ihr Schwellungen und starke Schmerzen, die tagelang nicht zu bändigen sind – nicht einmal mit den stärksten Schmerzmitteln und Morphinen. „Es fühlt sich an wie heiße Nadeln, die in die Haut stechen.“

Zimmermann und Dechant haben EPP (Erythropoetische Protoporphyrie). Das ist eine seltene, erbliche Stoffwechselerkrankung, die als Schattenspringer-Krankheit bezeichnet wird. In Österreich sind rund 40 Menschen betroffen. „Die Patienten haben einen Mangel des Enzyms Ferrochelatase, der dazu führt, dass sich in den roten Blutkörperchen Protoporphyrin IX anhäuft. Dieses reagiert fototoxisch mit dem Blau- und Violettanteil des sichtbaren Lichtes, es entstehen freie Radikale, welche die Haut schädigen“, erklärt Robert Gruber, Leiter des Expertisezentrums für Genodermatosen an der Innsbrucker Universitätshautklinik. „Da die EPP so selten ist, wird die Diagnose oft erst spät gestellt. Bei einer ausgeprägten Lichtempfindlichkeit im Kindesalter sollte man auch an EPP denken. Eine Abklärung in einem Expertisezentrum ist ratsam“, empfiehlt Gruber, der in Innsbruck. Neben Innsbruck befindet sich auch in Graz ein EPP-Behandlungszentrum.