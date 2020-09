Münster – Es war knapp. Eine Stimme gab in der Gemeinderatssitzung Montagabend in Münster den Ausschlag dafür, dass der Wasserverband Mittleres Unterinntal (Inngemeinden von Pill-Terfens bis Reith-Münster) nun komplett ist und die detaillierte Planungsphase für Schutzmaßnahmen gegen ein Inn-Hochwasser beginnen kann. Zuvor gab es aber eine hitzige Diskussion, in der sich die Stimmung im Dorf widerspiegelte. Besonders die Grundbesitzer und Landwirte sind – wie auch einige Kilometer weiter östlich – dagegen.