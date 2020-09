Annasäule in Innsbruck erstrahlt in neuem Glanz

Innsbruck – Der Platz rund um die Annasäule in der Maria-Theresien-Straße ist sowohl für Innsbrucker als auch für Gäste ein beliebter Aufenthaltsort in der Innenstadt. In den letzten Tagen wurden an dem Wahrzeichen restauratorische Reinigungsarbeiten sowie partielle Sanierungen und Restaurierungen durchgeführt. Schadhafte Stellen, die sich im Zuge der Reinigung herausgestellt haben, wurden durch einen Steinmetz bzw. Steinrestaurator instand gesetzt. Die Annasäule war von Bauzäunen umgeben, um die Arbeiten gesichert durchführen zu können – diese werden nach Beendigung der Arbeiten entfernt, die Annasäule ist dann wieder für alle zugänglich.